سرمایهگذاری صنعتی در هرمزگان از ابتدای سال تاکنون هفت درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون طرح و برنامهریزی سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان گفت: در این مدت ۱۸۹ جواز تاسیس تولیدی و صنعتی صادر شده است.
اسدالله عباسی افزود: این شمار جواز تاسیس صنعتی با پیشبینی سرمایهگذاری بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد ریال صادر شده است.
وی گفت: با اجرای کامل این طرحهای صنعتی پیشبینی میشود زمینه اشتغال دو هزار و ۷۴۳ تن در هرمزگان فراهم شود.