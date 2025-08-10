به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون طرح و برنامه‌ریزی سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان گفت: در این مدت ۱۸۹ جواز تاسیس تولیدی و صنعتی صادر شده است.

اسدالله عباسی افزود: این شمار جواز تاسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد ریال صادر شده است.

وی گفت: با اجرای کامل این طرح‌های صنعتی پیش‌بینی می‌شود زمینه اشتغال دو هزار و ۷۴۳ تن در هرمزگان فراهم شود.