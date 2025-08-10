به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین محمدزاده با اشاره به افزایش خروج اتباع غیرمجاز از کشور و تاثیر آن بر صنعت ساخت و ساز مسکن گفت: در سال‌های اخیر، سهم عمده‌ای از تأمین نیروی انسانی در بخش ساخت و ساز توسط اتباع خارجی صورت گرفته است. حالا که این گروه به دلیل شرایط جدید از کشور می‌روند، مطمئناً، مشکلی در تأمین نیروی انسانی برای طرح های ساختمانی ایجاد شود. اما نمی‌توان برای حل این مشکل یک نسخه خاص و قطعی ارائه داد؛ بلکه باید تلاش کرد تا نیروی انسانی ماهر داخلی و بومی جذب این بخش شود.

وی گفت: بسیاری از مهارت‌های ساخت و ساز در کشور هنوز به‌طور کامل توسط هموطنان خودمان پوشش داده نشده است، که به دلیل نداشتن رغبت کافی در این بخش است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: امیدواریم با توجه به کمبود نیروی کار خارجی، این بخش توسط نیرو‌های ماهر داخلی و کارگران و متخصصان خودمان پوشش داده شود، اما برای حل این مشکل نمی‌توانیم فقط به برنامه‌ریزی‌های خاص و فوری تکیه کنیم.

محمدزاده در ادامه به ضرورت حرکت به سمت صنعتی‌سازی ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: یکی از راهکار‌هایی که ممکن است این مشکل را حل کند، حرکت به سمت صنعتی‌سازی ساختمان است. اما این مسئله هم با مسائلی روبه‌رو است. به‌ویژه که در کشور ما بخش خصوصی در این صنعت بسیار تأثیرگذار است و تحول در این بخش باید از سوی این بخش پیگیری شود.

وی افزود: هر تغییری در روش‌های ساخت و ساز و صنعتی‌سازی باید با توجه به واقعیت‌های موجود در بازار مسکن و نیاز‌های مشتریان و تولیدکنندگان باشد. بدون علاقه و رغبت در بین سازندگان و مصرف‌کنندگان، این تغییرات موفق نخواهند بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان اظهار کرد: بنابراین، ما بیشتر باید در مسیر فرهنگ‌سازی و ترویج فعالیت‌های ساختمانی در بخش خصوصی و بین سازندگان گام برداریم. این مسئله تنها با ایجاد علاقه و رغبت در بخش خصوصی و نیروی انسانی داخلی به نتیجه خواهد رسید.