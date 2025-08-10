پخش زنده
امروز: -
به مناسبت روز خبرنگار، تصاویر شهدای خبرنگار در ۵۰ قاب عکس مفاخر شهری به نمایش گذاشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: این اقدام به منظور ارج نهادن به مقام والای شهدای عرصه رسانه و قدردانی از تلاشهای خبرنگاران در عرصه اطلاعرسانی و روشنگری صورت گرفته است.
محمد اسکندرینژاد افزود: در این قابهای ویژه، چهرههایی همچون شهید محمود صارمی، معصومه عظیمی، محمود ایمانیمقدم، محسن خزائی، مجید حجتی و سایر شهدای والامقام حوزه رسانه و خبر در معرض دید عموم قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: این اقدام، گامی کوچک در راستای پاسداشت مقام والای این بزرگواران بوده و یادآور این است که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، ثمره تلاشها و فداکاریهای خبرنگاران و فعالان رسانهای است.