به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، جلسه هماهنگی برگزاری کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان و ۱۰۲ شهید شهرستان دهگلان در فرمانداری دهگلان برگز شد.

سرهنگ رضویان فرمانده سپاه دهگلان از برگزاری اجلاسیه شهرستانی این کنگره در شهریور ماه خبر داد.

با حضور فرمانده سپاه بیت المقدس استان و در راستای برگزاری کنگره ۵۵۳۶ شهید استان از خانواده شهیدان دانش آموز شهرستان دهگلان سمیرا حسین پناهی و سیده میترا نوری تجلیل شد.

امروز با حضور فرماندار وجمعی از مسئولان شهرستان دیواندر، از خانواده ۳ بانوی شهید، کبری سبزی، هنارحاتمی و زلیخا شهابی تجلیل شد.

به همت بسیج جامعه پزشکی سقز، در مسجد حضرت رسول اکرم (ص) محله سنگبران سقز ایستگاه سلامت برپا شد.