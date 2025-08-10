پخش زنده
پویش«با مردم در محلات اردبیل» با هدف ارتقای تعامل مستقیم میان مسئولان و شهروندان، شناسایی دقیق مشکلات محلات و ارائه راهکارهای موثر برای رفع دغدغههای اجتماعی و فرهنگی ، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل با حضور استاندار اردبیل پویش «با مردم و محله» در استان با هدف ارتقای تعامل مستقیم میان مسؤولان و مردم، شناسایی دقیق مشکلات محلات و ارائه راهکارهای مؤثر برای رفع دغدغههای اجتماعی و فرهنگی آغاز شد.
مسعود امامی یگانه در مسجد محله امام موسی کاظم (ع) اردبیل با بیان اینکه این پویش هر هفته در یکی از محلات استان برگزار میشود، گفت: ارتباط رودررو و شنیدن مستقیم صدای مردم، یکی از کلیدیترین راهکارها برای شناسایی واقعی مشکلات و تسریع در رفع آنهاست.
وی افزود: این پویش در راستای اهداف دولت چهاردهم طراحی شده و با تقویت مشارکت مردمی و افزایش کارآمدی خدمات اجرایی، به ارتقای سطح رضایت عمومی کمک خواهد کرد.
استاندار اردبیل بیان کرد: حل مشکلات مردم، رفع دغدغههای اجتماعی و حضور مستمر مسؤولان در بین مردم از محورهای اصلی این طرح است که با هدف ایجاد ارتباطی سازنده و مداوم بین مردم و دولت اجرا میشود.
امامی یگانه با بیان اینکه دستگاههای اجرایی حوزه فرهنگی و اجتماعی پشتیبان این طرح هستند، ادامه داد: برنامهریزی شده تا این پویش در سایر شهرستانها نیز اجرا شود تا تمام مناطق و محلات به توانمندی و تابآوری کامل برسند و مسائل آنها بهصورت ویژه رسیدگی شود.
وی گفت: این طرح نه تنها به ارتقای محلات و رفع مشکلات آنها کمک میکند، بلکه موجب تقویت اعتماد و امید مردم شده و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف توسعهای استان ایفا خواهد کرد.