استاندار تهران با حضور در برنامه زنده «دور یک میز» رادیو تهران، به بررسی الگو‌ها و راهکار‌های مدیریت بحران و توسعه پایدار پایتخت خواهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دور یک میز» در هشتاد و ششمین قسمت خود میزبان محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، است تا به بررسی الگو‌ها و راهکار‌های مواجهه استان تهران با بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی، با تمرکز بر نتایج آموزه‌ها و تجربیات دفاع مقدس ۱۲ روزه، بپردازد.

این برنامه با عنوان «آینده پایتخت در آیینه سیاست‌های استانداری تهران» ساعت ۱۲:۳۰، به تهیه‌کنندگی سیده فاطمه شعار و اجرای مرضیه حاجی‌پور پخش می شود. حضور عالی‌ترین مقام اجرایی استان در این گفت‌وگوی بی‌واسطه، فرصتی برای شفاف‌سازی مسیر پیش‌روی تهران و تشریح راهکار‌ها برای عبور از چالش‌های پیش‌رو خواهد بود.

میزگرد تخصصی «دور یک میز»، که از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت ۱۲:۳۰ به‌صورت زنده از طریق موج FM ردیف ۹۴ مگاهرتز و موج AM ردیف ۱۳۳۲ کیلوهرتز پخش می‌شود، به‌صورت تصویری نیز قابل دریافت است. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به برنامه کاربردی «ایران صدا» و یا پایگاه اینترنتی رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir، علاوه بر شنیدن، این گفت‌و‌گو را به‌صورت زنده مشاهده کنند. همچنین سامانه ۳۰۰۰۰۹۴ آماده دریافت سوالات و نظرات شما از استاندار تهران است.