فرمانده انتظامی اسفراین از اجرای طرح مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر، دستگیری ۱۶ متهم و کشف بیش از ۴ کیلوگرم مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ محمد روهنا به خبرگزاری صدا و سیما گفت: به‌منظور ارتقای امنیت اجتماعی، طرح پاکسازی نقاط آلوده با هماهنگی قضایی در شهرستان اجرا شد که طی آن ۱۳ خرده فروش و ۳ معتاد متجاهر دستگیر شدند.

وی گفت: در این عملیات ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر، تجهیزات مصرف و توزیع، دو وسیله نقلیه و یک محل فروش مواد کشف و پلمب شد.

سرهنگ روهنا تأکید کرد که پلیس با همکاری مردم و دستگاه قضایی برای حفظ نظم و امنیت، اجرای چنین طرح‌هایی را به‌صورت مستمر ادامه خواهد داد و از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.