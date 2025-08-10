تالار‌های بورس کالای ایران امروز یکشنبه ۱۹ مرداد میزبان عرضه ۲ میلیون و ۸۸۰ هزار و ۸۰۸ تن انواع محصول است و به ترتیب تالار صنعتی، تالار حراج همزمان و تالار حراج باز بیشترین میزان عرضه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار صنعتی یک میلیون و ۵۴ هزار و ۳۲۰ تن محصول عرضه می‌شود.

تالار حراج همزمان نیز میزبان عرضه ۹۴۵ هزار و ۵۹۷ تن سیمان است.

در تالار حراج باز قرار است ۷۷۶ هزار و ۹۰ تن محصول عرضه شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی شاهد عرضه ۸۴ هزار و ۱۵۹ تن محصول است. در این تالار قرار است ۴۹ هزار تن لوب کات، ۱۹ هزار و ۷۲۴ تن مواد شیمیایی، ۸ هزار و ۷۱۵ تن مواد پلیمری، ۳ هزار و ۷۸۵ تن روغن، ۲ هزار و ۳۲۵ تن قیر، ۶۱۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها روی تابلو برود.

در تالار صادراتی کیش ۱۵ هزار و ۳۹۸ تن قیر آماده معامله است.

در تالار فرعی ۵ هزار و ۲۴۴ تن محصول شامل عرضه می‌شود.