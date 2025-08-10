در دیداری از بازگشت مدعیان به لیگ برتر، فجرشهید سپاسی با یک گل مهدی رضایی در دقیقه ۷۵، پیکان را شکست داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در دیداری از بازگشت مدعیان به لیگ برتر، فجرشهید سپاسی با گل مهدی رضایی در دقیقه ۷۵، پیکان را شکست داد.

عصر دیروز در زمین اختصاصی پیکان، دیداری بین پیکان تهران و فجرشهید سپاسی برگزار شد که شاگردان پیروز قربانی توانستند با نتیجه ۱–۰ حریف میزبان را مغلوب کنند.

تنها گل مسابقه در دقیقه ۷۵ به ثمر رسید؛ فرشید اسماعیلی توپ را به یادگار رستمی رساند، رستمی از نزدیکی خط عرضی با پاس رو به عقب توپ را به مهدی رضایی رساند و این بازیکن بومی فجر با یک ضربه دقیق کار را تمام کرد.

در فصلی که گذشت، فجرشهید سپاسی و پیکان به ترتیب با کسب مقام قهرمانی و نایب‌قهرمانی لیگ یک جواز صعود به لیگ برتر را به دست آوردند و اکنون بار دیگر در سطح اول فوتبال ایران به مصاف هم رفته‌اند.