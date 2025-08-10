سرمایه گذاران در صنعت هتلداری میتوانند بدون پرداخت عوارض، تغییر کاربری دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ وزیر میراثفرهنگی با اشاره به حمایتهای دولت در توسعه گردشگری گفت: سرمایه گذاران در صنعت هتلداری میتوانند بدون پرداخت عوارض، تغییر کاربری دهند یا تا ۲۰۰ قلم تجهیزات هتلداری را بدون پرداخت عوارض وارد کنند.
سیدرضا صالحیامیری افزود: سال گذشته ۱۶۰۰ میلیارد تومان برای مرمت و توسعه زیرساختهای گردشگری هزینه شد و امسال این اعتبار دو برابر خواهد شد. در کنار آن، با بانکها و صندوق توسعه ملی برای توسعه تسهیلات این بخش نیز توافق شده است.
او با اشاره به عملکرد سال گذشته در جذب بیش از ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر خارجی گفت: امسال هدفگذاری ۹ میلیون گردشگر داشتیم که با وقفهای موقت مواجه شد، اما مسیر ادامه دارد. در گردشگری خارجی، اولویت با گردشگری مذهبی و کشورهای همسایه است و در گردشگری داخلی، تحریک تقاضا برای فعالسازی مشاغل وابسته دنبال میشود.
صالحی امیری افزود: سالانه بیش از چهار میلیون زائر در ایام خاص و حدود سهونیم میلیون نفر در طول سال به زیارت حرم مطهر امام حسین (ع) میروند که این آمار نشاندهنده ظرفیت بزرگ گردشگری مذهبی کشور است.
او به شرایط پس از جنگ ۱۲روزه اخیر اشاره کرد و گفت: نباید به بهانه شرایط موقت، برنامهها را متوقف کرد. دولت و ملت ایران ضمن ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی، دیپلماسی را نیز در چارچوب منافع ملی دنبال میکنند.
وزیر میراث فرهنگی تأکید کرد: برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران در سطح جهانی، نیازمند همصدایی و وفاق ملی هستیم. بقای ما با بقای ایران اسلامی گره خورده و این مسئولیت مشترک همه ماست.
صالحی امیری با بیان اینکه «میراثفرهنگی ایران همچون مردم آن دارای هویت و شخصیت است» گفت: هر منطقه از ایران علاوه بر کالبد و معماری، حامل فرهنگ و هویت خاص خود است.