به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ هادی اسماعیل آبادی در بازدید از خبرگزاری صدا و سیما گفت: امسال ۸۰ باجه بانکی و هفت شعبه ناظر در استان توزیع ارز اربعین را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه در کل کشور پست بانک با ۶۰ درصد توزیع ارز اربعین در صدر قرار دارد، گفت: فروش ارز تا ۲۲ مرداد ادامه دارد.

متقاضیان ثبت نامی در سامانه سماح برای پیاده روی اربعین حسینی از خراسان شمالی از ۱۹ هزار نفر فراتر رفت.