به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در مراسم راه اندازی موزه آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل که حجت الاسلام توکل یکی ازنماینده‌های مردم مازندران درمجلس خبرگان رهبری، مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل ورییس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان آمل حضور داشتند، پس از مراسم باشکوه معنوی وچاوشی خوانی، از ضریح جدید آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) رونمایی و مزار این امامزاده واجب التعظیم با گلاب ناب شستشو داده شد.

مدیرکل اوقاف وامورخیریه مازندران درآیین رونمایی ازضریح جدید امامزاده ابراهیم (ع) آمل گفت: مقبره مبارک امامزاده ابراهیم (ع)، نگین شهر آمل بوده و برای اهل دل بسیار مکانی ارزشمند و از برکات خاصی برخورداراست.

حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی افزود: بیش از ۱۶ میلیارد ریال برای بهسازی وطلاکاری ضریح جدید امامزاده ابراهیم (ع) از سوی یکی از خیران آملی هزینه شده و بخشی از ضریح قبلی نیز به موزه این امامزاده واجب التعظیم انتقال داده شد.

وی اضافه کرد: فرایند بهسازی وطلاکاری ضریح مطهر حدود ۴ ماه و توسط استادکاران مطرح اصفهانی انجام شده است.

مدیرکل اوقاف وامورخیریه مازندران همچنین با اشاره به اینکه دراین استان خیران زیادی در امر بهسازی، بازسازی و فعالیت‌های عمرانی اماکن مقدس وزیارتی استان مشارکت می‌کنند، تصریح کرد: خیران آملی دراین زمینه پیشگام درسطح استان هستند و ارادت ویژه به سادات و امامزادگان وبقاع متبرکه دراین شهرستان دارند.

حجت الاسلام حیدری، با اشاره به اینکه وجود امامزادگان درهرمحله وشهری، زینت بخش آن منطقه وبرکت محسوب می‌شود، گفت: همه ما باید به امامزادگان احترام بگذاریم و شان و شئون ظاهری آنها را محترم نگه داریم.

وی درعین حال از هیات امنا و خادمان آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل برای ارائه بهترین وکیفی‌ترین خدمات به زائران ومجاوران آن قدردانی کرد.

راه اندازی موزه آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل

همچنین موزه آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل با گردآوری برخی اشیای باارزش تاریخی سال‌های قبل و به جای مانده دراین امامزاده واجب التعظیم راه اندازی شد.

مدیرکل اوقاف وامورخیریه مازندران، راه اندازی موزه آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل را اقدامی فرهنگی و مذهبی در راستای حفظ و نمایش آثار تاریخی و هنری مرتبط با آن مکان مقدس و همچنین جذب گردشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ اعلام کرد.

حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی گفت: این موزه همزمان با رونمایی از ضریح جدید آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل وانتقال ضریح قدیمی که قدمت بالایی نیز داره برای نمایش زائران وشهروندان راه اندازی شد.

وی افزود: درکنارضریح قدیمی آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل، چندین درب قدیمی، کتاب‌ها و وسائل باارزش وتاریخی دیگر که هر کدام بیش از ۲۰۰ سال قدمت دارند، درموزه این استان مقدس جمع آوری وبه نمایش گذاشته شده است.

امامزاده ابراهیم (ع) یکی از دو امامزاده معروف شهر آمل و از امامزادگان متبرک و خاص و از فرزندان موسی کاظم (ع) است.

بنای تاریخی این امامزاده واجب التعظیم درشهر آمل واقع شده و به دلیل آثار نفیس چوبى از قبیل درب، صندوق و همچنین تزئینات و کتیبه‌هاى زیباى قاجارى اهمیت هنرى و تاریخى دارد.

بر روی درب و صندوق چوبین روی مرقد، کتیبه‌های زیبایی به خط رقاع حک شده که طبق مفاد آنها، مزار متعلق به ابو محمد ابراهیم و برادرش ابولمعلی یحیی و مادر ایشان می‌باشد.

مسجدی ضمیمهٔ امامزاده است و در قسمت شرقی مسجد اتاقی دیده می‌شود. مشهور است دو نفر به نام‌های یعقوب وابراهیم که امامزاده ابراهیم و برادرانش را شستند و دفن کره در آن اتاق مدفونند.

بنای این امامزاده نیز با پلان مربع شکل و بدنهٔ آجری و گنبد هرمی‌شکل در قرن نهم هجری ساخته شده‌است.

از ویژگی‌های خاص این بنا می‌توان به ارتفاع بلند آن، دیوار‌های محصور کننده‌اش، برج مکعب شکل و گنبد هشت ضلعی آن اشاره کرد.

این بنا در سال ۹۲۵ هجری قمری به وسیلهٔ خواجه عبدالله نامدار، فرزند درویش حاج کفشگر، ساخته شده و بانی آن عبدالله ابن شاه حسین قاضی بوده‌است.