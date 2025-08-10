بازار فیزیکی میزبان عرضه‌های متعددی در رینگ داخلی برای امروز یک‌شنبه نوزدهم مرداد خواهد بود. از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه ۶ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت اصفهان و ۳ هزار تن نفتای سبک شرکت پالایش نفت آبادان اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بازار برق بورس انرژی ایران میزبان فروش ۱۹۸ میلیون و ۶۵۱ هزار کیلووات ساعت برق در روز هجدهم مرداد بود. این معاملات مجموع ارزشی برابر ۲ هزار و ۴۸۲ میلیارد ریال را در این بازار رقم زد.

تابلو مشتقه برق میزبان فروش ۱۶۶ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بود.

همچنین در این روز ۱۴ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های سبز به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز دادوستد شد. این در حالی بود که ۷ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های سبز به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق سبز به فروش رفت.

تابلو فیزیکی برق آزاد نیز در این روز میزبان فروش ۱۰.۸ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و پراکنده به شکل فیزیکی بود که این معاملات به ثبت مجموع ارزشی برابر ۶۸۴ میلیارد ریال در این تابلو انجامید. ثبت ارزش ۴.۹ هزار میلیارد ریالی در هجدهمین روز مرداد

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۴ هزار و ۸۶۱ میلیارد ریال در روز شنبه هجدهم مرداد رسید. این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزار‌های مالی بود. ۵۱ درصد ارزش کل بازار در این روز در بازار برق و ۴۳ درصد آن در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی به ثبت رسید.

برترین‌های رینگ صادراتی

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۸ هزار و ۵۰۰ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در روز هجدهم مرداد بود. این معاملات به ثبت مجموع ارزشی برابر ۲ هزار و ۷۹ میلیارد ریال در این رینگ انجامید.