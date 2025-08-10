پخش زنده
تیم شمشیربازی خراسان جنوبی برای چهارمین سال متوالی عنوان قهرمانی مسابقات جوانان کشور را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسابقات شمشیربازی قهرمانی جوانان کشور به میزبانی استان تهران با حضور ۴۸ ورزشکار از ۱۵ استان برگزار شد که در بخش انفرادی، محمدجواد سعیدیراد از خراسان جنوبی موفق به کسب مدال برنز شد.
در رقابتهای تیمی هم که با حضور ۱۰ تیم برگزار شد، نمایندگان خراسان جنوبی با پیروزی بر تیمهای قم و یزد راهی فینال شدند و در دیدار پایانی با غلبه بر تیم اصفهان، چهارمین قهرمانی پیاپی خود را جشن گرفتند.
ترکیب تیم خراسان جنوبی شامل حسین سالارپور، محمدجواد سعیدیراد، امیرحسین اکبری و محمدعرفان یوسفیپور با مربیگری علی یوسفی بود.