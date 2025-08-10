پخش زنده
کاشت پروتز جمجمه با استفاده از فناوری چاپ سهبعدی در غرب هرمزگان، بیمارستان بندرلنگه صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ جراح مغز و اعصاب گفت: این عمل پیشرفته بر روی یک بیمار که بر اثر تصادف بخشی از جمجمه خود را از دست داده بود، صورت گرفت.
دکتر عین الله علی پور افزود: با استفاده از چاپ سهبعدی، توانستیم نقشه دقیق ناحیه آسیبدیده را تهیه و برای ساخت پروتز به یک شرکت دانشبنیان در تهران ارسال کنیم.
وی گفت: این تکنولوژی نه تنها بازسازی دقیق جمجمه را ممکن میسازد، بلکه خطر پسزدگی پروتز را نیز به شدت کاهش میدهد و به بیمار برای بهبودی سریع کمک میکند.
جراح مغز و اعصاب افزود: همکاری با شرکتهای دانشبنیان، مسیری جدید برای انجام جراحیهای پیچیده و ترمیمی باز کرده است.
وی گفت: این دستاورد پزشکی نشاندهنده ارتقای سطح خدمات تخصصی است و این موفقیت میتواند الهامبخش و الگویی برای سایر مراکز درمانی در سراسر کشور باشد.
هفته گذشته نیز جراحی کاشت پروتز جمجمه با استفاده از فناوری چاپ سهبعدی در بیمارستان میناب با موفقیت صورت گرفت.