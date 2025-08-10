نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی: چرخه واردات به جای تولیدکنندگان در اختیار انجمنهای واردکننده قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسن نتاج نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با هشدار درباره نقش دلالان در واردات برنج گفت: چرخه واردات به جای تولیدکنندگان در اختیار انجمنهای واردکننده قرار گرفت که سلامت غذایی و امنیت کشور را تهدید میکند.
وی افزود: واردات بی ضابطه برنج هم به کشاورز ضربه میزند و هم مصرف کننده را در معرض خطر قرار میدهد.
نماینده بابل تصریح کرد: این روند باید اصلاح شود و باید سازو کاری ایجاد کنیم تا منافع واقعی به جیب تولیدکننده داخلی و نه دلالان و واسطهها برود.
نتاج گفت: به منظور حمایت از برنج کاران مازندران باید واردات برنج تا پایان فصل برداشت ممنوع شود.