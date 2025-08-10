با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، عبدالله جمالی از کویت قضاوت دیدار دو تیم سپاهان ایران و الدحیل قطر را بر عهده دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الدحیل قطر در مرحله پلی آف مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه شنبه ۲۱ مرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه بین المللی خلیفه قطر رو در روی هم قرار می‌گیرند.

طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، عبدالله جمالی از کویت قضاوت این بازی را بر عهده دارد. کمک اول او، سعود الراشدی، کمک دوم سعود الشمالی و داور چهار، عمار اشکنانی هستند.