برخی از زائران اربعین حسینی به نیابت از شهدا در مسیر پیاده ری اربعین قدم برمی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ زائران اربعین حسینی امسال با عکس و پوسترهایی که به تصاویر زنان و مردان مدافع و شهید راه وطن مزین است در مسیر عاشقی قدم برمی دارند.
زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با پای پیاده گام در مسیر آزادگی میگذارند و تصاویری از شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر را با خود حمل میکنند که نشان از ایستادگی بر محور مقاومت دارد.
مسیری که امام حسین علیه السلام آن را برگزید و شیفتگان مکتبش امروز به یاد شهیدان راهش قدم در مسیرش میگذارند، راهی که هیچگاه بی رهرو نمیماند.