مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین از آغاز اجرای دو پروژه غنی‌سازی جنگل در استان با هدف احیای پوشش گیاهی، حفاظت از ذخایر ژنتیکی و توسعه گونه‌های بومی کم‌آب‌بر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آزیتا اسدی با اشاره به اهمیت گونه اورِس در زیست‌بوم منطقه گفت: یکی از پروژه‌های غنی‌سازی جنگل امسال در منطقه صمغ‌آباد انجام می‌شود؛ جایی که ذخیره‌گاه اورس با درختانی به قدمت بیش از ۵۰۰ سال قرار دارد.

اسدی افزود: اورس، که به سرو کوهی نیز شناخته می‌شود، از گونه‌های جنگلی بومی ایران است و برخلاف سرو‌های وارداتی، کاملاً سازگار با اقلیم منطقه است.

وی اضافه کرد: این ذخیره‌گاه‌ها از نظر ژنتیکی برای نسل‌های آینده بسیار ارزشمند هستند و در شرایط بحرانی مانند جنگ‌های بیولوژیکی یا نیاز به تولید دارو‌های گیاهی، می‌توان به آنها رجوع کرد.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، پروژه دوم نیز در روستای فشک الموت، ذخیره‌گاه بی‌نظیر بلوط قرار دارد که قرار است در این منطقه نیز پروژه غنی‌سازی با استفاده از گونه بلوط بومی آغاز شود. هدف ما تقویت گونه‌های اصلی این جنگل‌هاست که به‌واسطه تخریب انسانی، چرا و قطع درختان، ضعیف شده‌اند.

اسدی در ادامه با اشاره به طرح ملی «یک میلیارد نهال» که با تأکید مقام معظم رهبری آغاز شده، گفت: اگر هر ایرانی سه نهال بکارد، می‌توانیم شاهد تحول بزرگی در کاهش آلودگی هوا و تعدیل اقلیم کشور باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچنین به پروژه‌های آبخیزداری اشاره کرد و گفت: اگرچه هدف اصلی این پروژه‌ها ذخیره آب نیست، اما با ایجاد بند‌های کنترل سیلاب، از رواناب‌های فصلی استفاده شده و نفوذ آب در خاک و تغذیه سفره‌های زیرزمینی افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: در حوزه پساب نیز همکاری‌هایی با جهاد کشاورزی و واحد‌های دامداری آغاز شده تا پساب تصفیه‌شده برای آبیاری درختان مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در ادامه با اشاره به اقدامات حفاظتی منابع طبیعی استان بیان کرد: در حوزه زراعت چوب، چندین هکتار زمین برای کشت گونه‌های صنعتی واگذار شده که افتتاح آن به دلیل شرایط جنگی اخیر به تعویق افتاد و امیدواریم تا پایان تابستان پروژه‌ها آغاز شود. همچنین در حوزه انرژی خورشیدی، واگذاری زمین برای اجرای پروژه‌ها ادامه دارد.

اسدی با ابراز نگرانی از وقوع آتش‌سوزی در مناطق جنگلی، تأکید کرد: با وجود آموزش‌های گسترده، همچنان ناآگاهی برخی افراد منجر به بروز آتش‌سوزی می‌شود. از رسانه‌ها می‌خواهیم در آگاهی‌بخشی به مردم کمک کنند. آتش‌سوزی‌های اخیر در جنگل‌های ۵۰۰ ساله زنگ خطر جدی برای همه ما است.