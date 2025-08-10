به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با اشاره به عملکرد گسترده و بی‌وقفه تیم‌های بهداشتی از آغاز عملیات خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی تاکنون، گفت: در این مدت ۳۹ هزار و ۴۷۴ زائر هنگام به ورود به کشور از طریق مرز چذابه، از نظر نشانگان بیماری‌های واگیردار غربالگری شدند.

وی با بیان اینکه در این عملیات، بیش از ۸۵۰ نیروی تخصصی و اجرایی در حوزه‌های مختلف سلامت محیط، بیماری‌های واگیر، آموزش سلامت و سلامت خانواده در مسیر زائران و مرز‌های ورودی مستقر بوده‌اند، افزود: مراقبت بیماری‌های واگیر در قالب استقرار ۶ جایگاه مراقبت بیماری‌های واگیر، غربالگری بیماری‌ها برای ۳۹ هزار و ۴۷۴ نفر، شناسایی ۱۸۶ مورد سندرم مشکوک و نمونه گیری از ۹۳ زائر، بیماریابی فعال برای ۲۶ زائر و فعالیت ۳۲۴ نیروی تخصصی بیماری‌ها و حشره‌شناسی مستقر در مرز و در مسیر طریق الحسین (ع) انجام شد.

دکتر شریفی درخصوص سلامت محیط و کار در مرز چذابه در ایام اربعین حسینی اظهار کرد: در این رابطه ۶۶۳ نیروی سلامت محیط و کار در مسیر حضور داشتند و ۵ هزار و ۳۳۳ بازدید بهداشتی از مواکب و ایستگاه‌های صلواتی، نمونه‌برداری میکروبی از ۳۶۵ مورد آب و ۲۵۲ مورد مواد غذایی، سنجش سیار ۵ هزار و ۳۸۲ مورد مواد غذایی و خارج سازی ۴ هزار و ۹۳۸ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف انسانی انجام شد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان مراقبت از ۲۳ مادر باردار و مراقبت از ۴ کودک زیر ۵ سال و ۴ سالمند دچار عارضه را ازجمله اقدامات انجام شده در حوزه سلامت خانواده عنوان کرد و ادامه داد: آموزش سلامت به ۳۸ هزار و ۲۵۵ نفر از زائران ورودی و خروجی، توزیع ۳ هزار و ۸۰۰ رسانه آموزشی و ارسال ۱۳۰ پیام بهداشتی از طریق تابلو‌های روز دید از جمله خدماتی بودند که در حوزه آموزش سلامت به زائران ارائه شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تأکید بر اهمیت مراقبت‌های ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر، بیان داشت: این آمار‌ها نشان‌دهنده همت بلند و مسئولیت‌پذیری همکاران ما در حفظ سلامت زائران حسینی است و خدمت‌رسانی در مسیر عشق، افتخاری است که با همه توان ادامه خواهد داشت.