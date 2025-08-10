معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، با اشاره به اهمیت رعایت اصول دیم‌کاری، اجرای کامل دستورالعمل‌های فنی و تحقیقاتی را پیش‌نیاز افزایش کارایی و بهره‌وری در مزارع دیم استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ علی دیانتی در کارگاه آموزشی و توانمند سازی کارشناسان طرح جهش تولید در دیم زار‌ها در شهرستان بوکان با بیان این مطلب افزود: در سال زراعی جاری، ۴۷ هزار و ۵۰۰ کشاورز در طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها مشارکت داشته و در ۱۵۵ هزار قطعه زمین دیم زیر نظر کارشناسان، اقدام به کشت شده است.

وی رعایت تاریخ و تراکم کاشت را یکی از کارآمدترین راهکار‌های افزایش عملکرد در مزارع دیم عنوان کرد و بر تفاوت معنادار عملکرد بین مزارعی که این اصول را رعایت کرده‌اند و مزارعی که به آن بی‌توجه بوده‌اند، تاکید کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با تقدیر از نقش مسئولین مراکز و کارشناسان پهنه بخش خصوصی و دولتی، ابراز امیدواری کرد که با رعایت تغذیه بهینه با زمان‌بندی مناسب، کشت عمود بر شیب، یکجا زراعی، رعایت تناوب زراعی غلات با انواع علوفه‌ها، حبوبات دیم، دانه‌های روغنی و گیاهان دارویی و تبدیل آیش زرد به سبز و استفاده از بذور گواهی‌شده و ارقام مناسب متناسب با اقلیم‌های مختلف، شاهد افزایش تولید و پایداری آن در دیم‌زار‌ها باشیم.

دیانتی با اشاره به اهمیت مکانیزاسیون مناسب به منظور ارتقاء توان مکانیکی کشاورزان در مناطق دیم‌خیز، از رفع مشکل پرداخت تسهیلات جهت جذب ادوات مختص دیم‌زار‌ها در سال زراعی آینده خبر داد و از شهرستان‌هایی که ضریب مکانیزاسیون آنها در بخش دیم پایین است، خواست تا نهایت تلاش خود را جهت معرفی کشاورزان واجد شرایط به کار گیرند.

وی با اعلام اینکه سال زراعی جاری با چالش‌های فراوانی در بخش کشاورزی همراه بوده، خشکسالی و کاهش منابع آبی ناشی از آن و سرمازدگی و تگرگ را از جمله عوامل خسارت‌زا برشمرد. با این وجود، وی تاکید کرد کشاورزانی که اصول و روش‌های علمی کشت را به کار گرفته‌اند، توانسته‌اند به عملکرد مطلوب و قابل قبولی دست یابند.