به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سیدمحمدمهدی میرزایی قمی با تاکید بر استقرار یک واحد سیار معاینه فنی در منطقه ۱۵ گفت: حسب هماهنگی انجام شده با شهرداری منطقه ۱۵، نسبت به استقرار یک واحد سیار معاینه فنی در خیابان بوعلی غربی جنب پردیس بانوان اقدام شده و هم‌اکنون با حداکثر ظرفیت در حال ارائه خدمات به شهروندان است.

میرزایی قمی درخصوص دلیل جابه‌جایی این واحد سیار از مناطق دیگر شهرداری و استقرار آن در مکان جدید افزود: با توجه به قرارگیری یکی از شریان‌های اصلی خروجی تهران به سمت شرق در منطقه ۱۵ و تقاضای بالای شهروندان، این جابه‌جایی با هدف تسهیل در دسترسی محلی و کاهش سفرهای درون‌شهری انجام شده است.

وی در ادامه بیان کرد: با استقرار این واحد سیار، ظرفیت پذیرش معاینه فنی در آن منطقه حداقل روزانه در یک شیفت کاری ۱۰۰ دستگاه خودرو افزایش یافته است. همچنین در صورت تقاضای بیشتر، با توجه به فضای تخصیص یافته امکان اضافه کردن خطوط معاینه فنی سیار در آن مکان وجود دارد.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران خاطرنشان کرد: درحال حاضر شهر تهران از بضاعت ۱۵ واحد سیار تک خطه معاینه فنی مختص خودروهای سبک با پراکندگی مناسب در سطح مناطق شهرداری برخوردار بوده و تلاش شده با هماهنگی شهرداران مناطق علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن تسهیل در دسترسی به این خدمات در مناطق کم برخوردار و پرمتقاضی, از فضاهای بی دفاع شهری با رویکرد ساماندهی و انضباط بخشی در سطح محله ها استفاده شود. این اقدام گامی مؤثر در جهت کاهش ترافیک، تسهیل دسترسی شهروندان و بهبود کیفیت خدمات معاینه فنی در پایتخت محسوب می‌شود.