تاکنون ۷۸ هزار و ۱۰۴ نفر از مردم استان یزد برای حضور در پیادهروی اربعین حسینی ثبتنام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر ستاد اربعین استان یزد گفت: تاکنون ۷۸ هزار و ۱۰۴ نفر از استان یزد با ثبتنام در سامانه سماح برای حضور در سفر اربعین ثبتنام کردهاند.
وی همچنین با اشاره به فعالیت موکبهای استان یزد در کشور عراق بیان کرد: در مجموع، ۵۳ موکب از استان یزد در ایام اربعین به زائران خدمترسانی میکنند. از این تعداد، ۱۰ موکب در شهر نجف، ۵ موکب در مسیر نجف به کربلا، ۱ موکب در شهر کاظمین و ۳۷ موکب در شهر کربلا مستقر هستند.
رستگاری با اشاره به اهمیت ثبتنام در سامانه سماح، تصریح کرد: زائران برای بهرهمندی از خدمات بیمهای، درمانی و دریافت ارز، باید حتماً در سامانه سماح نامنویسی کنند.
در سال گذشته مجموعاً ۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر از استان یزد در راهپیمایی عظیم اربعین شرکت کرده بودند.