سه اثر رادیویی، راهی مرحله پایانی جشنواره بینالمللی ABU PRIZE ۲۰۲۵ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند رادیویی «مسیر مخفی» به تهیهکنندگی زهره سربازی از رادیو ایران، پادکست رادیویی «شرق دور، شرق نزدیک» به تهیهکنندگی، نویسندگی، کارگردانی و اجرای محسن رسولی از رادیو گفتوگو و نمایش رادیویی «رویای پاییز» به نویسندگی و کارگردانی فریدون محرابی از رادیو نمایش به بخش نهایی جشنواره بینالمللی ABU PRIZE ۲۰۲۵ رسیدند.
زهره سربازی، تهیهکننده مستند رادیویی «مسیر مخفی»، درخصوص این اثر گفت: این مستند روایتی است از مهاجرت غیرقانونی دو جوان ایرانی؛ قصهای که از همان روزهای تصمیم گیری آغاز میشود، زمانی که هنوز در ایران بودند و تنها فکر عبور از مرز را در سر داشتند.
تهیه کننده شبکه رادیویی ایران افزود: در مستند «مسیر مخفی» ابتدا با این دو نفر پیش از مهاجرت مصاحبه شده و ذهنیت ها، امیدها و نگرانیهای آنها ثبت شده است. چند سال بعد، در نقطهای دیگر از جهان، دوباره با همان افراد گفتوگو شده و مستند با تکیه بر تضاد این دو مقطع روایت خود را شکل میدهد.
وی گفت: جشنواره بینالمللی ABU PRIZE ۲۰۲۵، جشنوارهای است که با حضور کشورهای عضو اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه برگزار میشود و یکی از مهمترین رویدادهای رسانهای به شمار میرود.
پادکست «شرق دور، شرق نزدیک»، به تهیهکنندگی، نویسندگی، کارگردانی و اجرای محسن رسولی به پدیده نفوذ فرهنگی و اقتصادی کره جنوبی در کشورهای جهان از جمله ایران میپردازد.
محسن رسولی افزود: این پادکست با تاکید بر انواع محصولات فرهنگی موج کرهای با عنوان «هالیو» که توانسته قشر اعظمی از نوجوانان و جوانان دنیا را شیفته و همراه خود کند، ساخته شده است. در این اثر، به چرایی غفلت از سرمایههای فرهنگی و تاریخی ایران اسلامی در تولیدات هنری کشور پرداختیم، غفلتی که موجبات تاثیرگذاری کیپاپ و کیدراما و ... را در ایران فراهم کرده بود.
نمایش رادیویی «رویای پاییز»، به نویسندگی و کارگردانی فریدون محرابی، از تولیدات رادیو نمایش به بخش پایانی جشنواره بینالمللی ABU Prize ۲۰۲۵ راه یافت. این اثر که با اقتباسی آزاد از رمان «بار دیگر شهری که دوست میداشتم» نوشته نادر ابراهیمی تولید شده، برای دبیرخانه جشنواره سالانه اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) در مالزی ارسال شده بود و پس از ارزیابی هیئت داوران، در میان آثار برگزیده قرار گرفت. «رویای پاییز» با بازی، نویسندگی و کارگردانی فریدون محرابی و همراهی گروهی از بازیگران رادیو، در استودیو شماره ۸ رادیو ضبط شده است. برندگان نهایی بخشهای رادیویی و تلویزیونی این جشنواره، شهریور سال جاری در مجمع عمومی سالانه اتحادیه در کشور مغولستان معرفی می شوند و جوایز خود را دریافت خواهند کرد.