به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ساداتی مدیر تعاون روستایی استان، از خرید تضمینی بیش از ۱۲۵ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان تا نیمه اول مردادماه سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت ۴۵ مرکز خرید در سطح استان، افزود: این میزان خرید در راستای حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور صورت گرفته است.

ساداتی همچنین از پایان عملیات خرید کلزا در استان خبر داد و گفت: با فعالیت ۷ مرکز خرید، مجموع ناخالصی کلزا از مرز ۳ هزار و ۹۱۲ تن عبور کرده و فرآیند خرید این محصول در استان به پایان رسیده است.

مدیر تعاون روستایی استان در ادامه اعلام کرد: با پایان برداشت محصول کلزا، تمامی مطالبات کلزاکاران به مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان به طور کامل تسویه شده است.