به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی اکبر عالیشاه با همراهی معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی مرکز استان، رئیس اداره منابع طبیعی ساری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، از مراکز دپوی چوب و پارکینگ وسایل توقیفی در شهر ساری بازدید کرد.

این بازدید در قالب نظارت میدانی و ارائه تذکرات لازم به متصدیان مراکز یادشده انجام شد و در آن، مسائل مربوط به نحوه نگهداری چوب‌آلات توقیفی، ثبت اطلاعات افراد در سامانه‌ها، نصب دوربین‌های حفاظتی و تعیین‌تکلیف وسایل مشمول مزایده مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این بازدید، بر ساماندهی وضعیت نگهداری اموال توقیفی، نصب دوربین‌های نظارتی و ثبت اطلاعات در سامانه‌ها در مراکز دپوی چوب تأکید شد.

دادستان مرکز استان مازندران در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت صیانت از اموال عمومی، اظهار داشت: نحوه نگهداری اموال توقیفی باید منطبق بر ضوابط قانونی باشد و مسؤولان این مراکز موظف‌اند نسبت به ثبت دقیق اطلاعات، تقویت نظارت تصویری و رعایت مقررات اقدام کنند.

عالیشاه افزود: بلاتکلیفی وسایل مشمول مزایده و نگهداری غیر اصولی چوب آلات می‌تواند منجر به تخلفات ثانویه شود و دستگاه قضایی در این خصوص تذکرات لازم را داده و در صورت استمرار، اقدامات قانونی را در دستور کار قرار خواهد داد.

دادستان عالیشاه در پایان این بازدید، ضمن قدردانی از برخی پارکینگ داران به دلیل همکاری در اجرای ضوابط، بر استمرار نظارت‌ها و لزوم پاسخ‌گویی همه دستگاه‌های مرتبط در صیانت از حقوق عامه تأکید کرد.