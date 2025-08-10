مسجد جامع محمدآباد با ۲۰۰سال قدمت، گوهری در دل شهرستان کویری آران و بیدگل بوده که با شماره ۳۶۲۲ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آران و بیدگل گفت : به همت والای مرمتگران ، خیرین، هیئت‌امنا مسجد و اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ،مرحله اول عملیات مرمت مسجد جامع تاریخی محمدآباد بخش مرکزی شهرستان آران و بیدگل به پایان رسید..

محمدجواد عبدلی افزود: این مرحله از مرمت مسجد جامع محمدآباد شامل زیرسازی، ازاره آجری، گچ کاری و اندود کاه‌گل در سر درب ورودی مسجد بود که با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد ریال انجام شد.

یکی از شگفتی‌های مسجد جامع محمدآباد با پشینه ۲۰۰سال این است که گنبد آن جدای از مسجد بنا شده و در دوران قاجار به چهار ستون اصلی آن متصل شده است.

سقف بلند و بنای مرتفع رواق اصلی این بنا با معماری و تزیینات دوره ایلخانی شکوه و زیبایی خاصی به این مسجد بخشیده است. نقوش مختلف و کتیبه‌های دست نوشته آن بر چهار ستون اصلی مسجد، حدودا ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال قدمت دارد.

مسجد و گنبد تاریخی ۲۱ متری محمدآباد، سال ۱۳۷۹ با شماره ۳۶۲۲ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.