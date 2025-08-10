

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در آیین گرامیداشت روز خبرنگار با اشاره به اینکه پل ارتباطی بین مردم و مسئولین رسانه‌ها هستند افزود: رسانه‌ها فقط نظاره‌گر نیستند بلکه شریک راهبردی توسعه همه جانبه استان هستند.

وی افزود: هیچ تحول، توسعه، همدلی و هیچ وفاقی بدون نقش آفرینی رسانه‌ها اتفاق نخواهد افتاد و رسانه‌ها باید نقد سازنده و منصفانه داشته باشند.

استاندار با اشاره به اینکه مدیری موفق خواهد بود که در برای توسعه و بالندگی استان از نقد سازنده استقبال کند و از نقد برای پیشرفت و آبادانی استان استفاده کند گفت: رسانه ای موفق خواهد بود که خود را شریک توسعه و شریک وحدت و انسجام و همدلی بداند.

هاشمی افزود: رسانه‌ای که از یک سو مطالبه‌گری را ارتقا دهد و از سوی دیگر مسئولان را مکلف و موظف به پاسخگویی کند برای پیشرفت استان گام برداشته است.

رئیس مجمع نمایندگان استان نیز ضمن تبریک روز خبرنگار از تلاش نمایندگان استان در مجلس خبر داد و گفت: در خصوص جامعه خبری و خبرنگاران گام‌های موثری در مجلس برداشته شده و بر این باوریم که خبرنگاران باید حرفشان شنیده شود.

نصیری از همراهی بین دولت و مجلس خبر داد و گفت: سعی داریم همه ظرفیت‌های خراسان جنوبی را عملیاتی کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان بالاترین ظرفیت استان را ظرفیت نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: اگر در استان موضوع بخواهد عملیاتی شود اول باید جامه خبرنگاران و هنرمندان دیده شوند.

وی از آمادگی کامل نمایندگان استان در مجلس خبر داد و گفت: در خراسان جنوبی با همت مردم و مسئولین اقدامات بسیار خوبی انجام می‌شود و این همدلی که شاهد آن هستیم از تلاش و همدلی و همراهی مسئولین اجرایی نشات می‌گیرد.