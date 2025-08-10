به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمد رضا اصغری افزود: حدود پنج هزار و ۴۵۰ هکتار از باغات هلو در استان بارور و ۱۲۹ هکتار نیز غیر بارور هستند و عمده ارقام موجود در باغات استان شامل ارقامی مانند هلو زعفرانی، آلبرتا، جی اچ هیل، حاج کاظمی و انواع هلو‌های انجیری از نوع زعفرانی، عسلی هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون کار برداشت ارقام زودرس هلو از باغات استان آغاز شده است، افزود: کار برداشت ارقام میان رس از هفته جاری تا اواخر مرداد ماه ادامه خواهد داشت و از اوایل شهریور ماه تا نیمه اول مهر ماه نیز ارقام دیررس این محصول برداشت خواهد شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: شهرستان‌های ارومیه، میاندوآب، و مهاباد جزو شهرستان‌هایی هستند که بیشترین سطح زیر کشت باغات هلو را دارند.

وی اضافه کرد: بیش از ۵۵ درصد سطح زیر کشت باغات هلو در شهرستان ارومیه واقع شده است.