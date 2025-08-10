پخش زنده
امروز: -
شبکه نمایش در چهارمین هفته از پخش فیلمهای دنبالهدار تاریخ سینما، این هفته فیلمهای «داستان بیپایان»، «سرقت بزرگ قطار» و «مکانیک»، را پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یک شنبه ۱۹ مرداد «داستان بی پایان ۱»، دوشنبه ۲۰ مرداد «داستان بی پایان ۲»، سه شنبه ۲۱ مرداد «داستان بی پایان ۳»، چهارشنبه ۲۲ مرداد «سرقت بزرگ قطار۱»، پنج شنبه ۲۳ مرداد «سرقت بزرگ قطار۲»، جمعه۲۴ مرداد «مکانیک» و شنبه ۲۵ مرداد «مکانیک۲» ساعت ۲۱، پخش می شود.
داستان «بیپایان» محصول ۱۹۸۴ به کارگردانی ولفگانگ پترسن، بر پایه رمانی به همین نام اثرِ میشائل انده ساخته شده است.
نوآ هاتاوی، برت آلیور، تامی استروناخ، موزز گان، توماس هیل، آلن اوپنهایمر، سیدنی بروملی و دیپ روی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
این فیلم ماجرای پسری به نام باستین بالتازار بوکس را روایت میکند که با خواندن یک کتاب جادویی، وارد دنیای خیالی فانتازیا میشود. در این دنیای جادویی، او با جنگجویی جوان به نام آتریو و یک اژدهای پرواز به نام فالکور همراه میشود تا دنیای فانتازیا را از نابودی نجات دهند و...
بازپخش فیلمهای دنباله دار شبکه نمایش، روز بعد در ساعتهای ۵ و ۱۳ خواهد بود.