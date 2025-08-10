به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، محمدرضا قلندرشریف در جلسه ستاد اجرایی خدمات استان، ویژه دهه پایانی ماه صفر، اظهار کرد: تنها دستگاه در استان که به‌صورت مستقیم در رویداد اربعین دخیل است، شهرداری مشهد است و در این زمینه، بیش از ۶۰۰ نیروی شهرداری در کشور عراق به زائران خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی افزود: بلافاصله پس از اربعین، مراسم دهه آخر صفر با برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در مشهد برگزار می‌شود و شهرداری مشهد ستاد دهه آخر صفر را فعال و ۳۰۰ تکلیف مشخص برای خود تعریف کرده است.

شهردار مشهد ادامه داد: جمعیت شهر در این ایام حدود سه‌برابر شرایط عادی می‌شود. در حوزه اسکان موقت و اضطراری، ظرفیت ۶۳ هزار و ۵۰۰ جای اقامت شبانه برای زائران فراهم شده است.

قلندرشریف همچنین به موضوع مدیریت پارکینگ‌ها در محدوده مرکزی شهر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، ۵۳۰۰ پارکینگ دائم مسقف وجود دارد و برای پاسخ‌گویی به نیاز زائران، ۳۵۰۰ جای‌پارک موقت نیز به این ظرفیت اضافه شده است.

تمهیدات لازم برای دهه پایانی ماه صفر ۱۴۰۴

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: جلوگیری از قطعی برق در سه روز پایانی دهه صفر در مشهد، اختصاص اتوبوس‌های شهرداری به زائران و آماده‌سازی دستگاه‌های اجرایی جزو مواردسی است که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.

حجت‌الاسلام عسکری، با اشاره به ویژگی‌های خاص زیارتی مشهد عنوان کرد: برای دهه پایانی صفر برنامه فرهنگی ویژه‌ای داریم و تاکنون دو جلسه مشترک با آستان قدس رضوی برگزار شده است. شعار این دهه، «ایرانِ امام‌رضا، مقتدر و پیروز» تعیین شده و برنامه‌های فرهنگی در مسیر زیارت آماده شده است. این برنامه‌ها شامل فعالیت ۲۷ مسجد بین‌راهی، ۲۷ مجتمع خدمات رفاهی و ۲۰ موکب است. همچنین برنامه ویژه‌ای برای تشرف اهل سنت پیش‌بینی شده است که متناسب با آن، اقدامات فرهنگی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: پویش «هم‌محله امام‌رضا (ع)» اجرا می‌شود و راهنمای زائران غیرایرانی نیز عمدتاً از بین طلاب خارجی انتخاب شده‌اند که به‌عنوان مترجم همراهی کرده و سفیران فرهنگی کشور‌های خود محسوب می‌شوند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه مشهد در ایام صفر یکی از پرترددترین شهر‌های کشور است، گفت: برای این منظور، ۱۴ کمیته خدمات سفر تشکیل شده و کمیسیون‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون فعال هستند. همچنین ۶۰ دستگاه اجرایی مسئولیت مدیریت بیش از ۱۰۵ موضوع مرتبط با زائران و مسافران را برعهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: دهه پایانی صفر ویژگی‌هایی دارد که از جمله آنها حضور جمعیتی حدود دوبرابر زائران اعزامی به اربعین، در مشهد است. برای این جمعیت اقداماتی انجام شده که شامل تأمین اقلام موردنیاز زائران و مسافران است. همچنین امید داریم خدمات ویژه‌ای برای زائران خارجی ارائه شود تا این ایام به بهترین شکل برگزار شود.

سفر بیش از ۶ میلیون زائر به خراسان رضوی در سال گذشته

در ادامه این جلسه، سیدجواد موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی، اظهار کرد: بخش عمده سفر‌ها به این استان، کاروان‌محور است. سال گذشته، بیش از ۶ میلیون زائر به خراسان رضوی سفر کردند که عمدتاً به‌صورت جاده‌ای و شخصی وارد استان شدند. پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری نیز همین تعداد زائر از مشهد و استان بازدید کنند.