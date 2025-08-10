مدیر کل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی گفت: تعداد پرواز‌های تبریز- نجف برای زیارت اربعین از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز از ۴ پرواز به ۲۰ پرواز افزایش یافت.

مدیر کل فرودگاه‌های استان آذربایجان شرقی گفت: این تعداد پرواز در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۶ مرداد توسط شرکت‌های هواپیمایی آتا، معراج و کاسپین در مسیر تبریز – نجف و بالعکس انجام می‌شود.

وی افزود: این سه شرکت هواپیمایی با انواع مختلف هواپیما (MD، A ۳۱۹، B ۷۳۳) در انجام پرواز‌های ویژه اربعین از فرودگاه تبریز مشارکت دارند.