رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی از اکران روزانه ۲۸ سانس فیلم در سالنهای سینماهای شهرستان ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ هادی سعیدی فرد با اشاره به وضعیت مطلوب هشت سالن اکران فیلم در سینما ایران و پردیس سینمایی مهر ارومیه اظهار داشت: در حال حاضر ۱۰ عنوان فیلم سینمایی موضوعهای مختلف اجتماعی، کمدی و انیمیشن در سینماهای ارومیه در حال اکران هستند که مردم علاقمند و خانوادهها میتوانند بر اساس سلیقه خود فیلم مورد پسند را انتخاب کرده و با تهیه بلیط از فضای مجازی و خود سینما به تماشای آن بنشینند.
سعیدی فرد افزود: قیمت بلیط فیلمهای سینمایی بر اساس مصوبات امور سینمایی حوزه هنری کشور برای پردیس سینمایی مهر ارومیه ۱۰۰ هزار تومان و برای سینما ایران ارومیه ۸۰ هزار تومان است که بر این اساس قیمت بلیط در روزهای سه شنبه هر هفته نصف قیمت اعلام شده میباشد.
گذشته سینماها و سینما داری در کلانشهر ارومیه به اواخر دوران قاجار و حدود سالهای ۱۳۰۵ شمسی با افتتاح نخستین سینمای مدرن آن دوران برمیگردد و استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه را در احداث چندین عنوان سالنهای سینمایی توسط بخش خصوصی در دهههای ۳۰ و ۴۰ شمسی جز استانهای پیشتاز در بخش سینماداری قرار داده است که در این راستا بازسازی و احداث سینما ایران و پردیس سینمایی مهر ارومیه در دهه ۹۰ شمسی از دیگر اقدامات صورت گرفته در بخش فرهنگی و سینمایی شهرستان ارومیه بوده است.