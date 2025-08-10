به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این شعر با اشاره به کلید واژه‌هایی که کودکان غزه به کار می‌برند سروده شده است:

رفتیم از یاد، الحمدلله

هرچه خدا داد، الحمدلله

لب‌تشنه ماندیم، یک لحظه، اما از لب نیفتاد: الحمدلله

امشب پی نان، رفت و نیامد

روح پدر شاد... الحمدلله

آری شب مرگ، در مکتب ما

صبح است و میلاد، الحمدلله

شمعی است در باد، بنیاد دشمن

کوهیم در باد، الحمدلله

دنیا اسیر است، ما سرو ماندیم

آزادِ آزاد، الحمدلله

یک روز ما را روزی، سکوت است

یکروز فریاد، الحمدلله

ویرانِ اوییم، مهمان اوییم

ویران و آباد، الحمدلله...

میلاد عرفان پور