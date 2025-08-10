پخش زنده
امروز: -
بنابر اعلام شرکت توانیر، ۳۳ دستگاه ماینر غیر مجاز از منازل مسکونی در پی گزارشهای مردمی، رصد میدانی و تلاش نیروهای فنی و انتظامی، طی سه عملیات مجزا در شیراز کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام شرکت توانیر، در نخستین مورد، با گزارش مردمی و بررسی محل، ۴ دستگاه ماینر که در اتاق خواب یک منزل مسکونی پنهان شده بودند، شناسایی و با قطع انشعاب غیرمجاز، دستگاهها به پلیس کالای قاچاق تحویل شد.
مورد دوم به کشف ۲۱ دستگاه ماینر در یک واحد آپارتمانی مربوط میشود. این مرکز، با استفاده از فنهای صنعتی (دمنده، جت فن، حلزونی) و تعبیه سایلنتباکس برای پنهانسازی صدا و گرما، اقدام به فعالیت غیرقانونی کرده بود. شناسایی این مکان با گزارش همکاران صنعت برق صورت گرفت و در نهایت، با قطع برق غیرمجاز، تجهیزات به پلیس امنیت اقتصادی تحویل داده شد.
سومین عملیات نیز با بازرسی و پایش میدانی انجام شد که طی آن، ۸ دستگاه ماینر از زیرزمین یک منزل شخصی شناسایی و پس از قطع برق، به کلانتری منتقل شد.
در مجموع، توان مصرفی این سه مرکز بالغ بر ۷۴ کیلووات گزارش شده است؛ رقمی که میتواند در تابستان داغ شیراز، فشار سنگینی بر شبکه برق وارد کند.
نصب ماینر در فضاهای مسکونی با انشعاب غیرمجاز، علاوه بر تهدید زیرساختهای برق، ایمنی ساکنان را نیز به مخاطره میاندازد. شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، میتوانند از طریق پیامک به ۳۰۰۰۵۱۲۱ موضوع را گزارش دهند. توانیر معتقد است نظارت مردمی، ستون استوار تأمین برق پایدار است و بر همین اساس به گزارشهای مؤثر پاداش نقدی یک میلیون تومان به ازای هر ماینر، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت میکند.