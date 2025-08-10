پخش زنده
در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی، آستان قدس رضوی برنامههای فرهنگی و مذهبی حرم مطهر امام رضا (ع) را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، ویژهبرنامههای این هفته حرم مطهر رضوی همراه با سخنرانی، مرثیهسرایی، زیارتهای دستهجمعی، برنامههای قرآنی و نشستهای پرسش و پاسخ دینی است که در اماکن متبرکه حرم رضوی از شنبه ۱۸ مردادماه تا جمعه ۲۴ مردادماه اجرا میشود.
در برنامههای این هفته، چهرههایی همچون آیتالله سیداحمد خاتمی و آیتالله سیداحمد علمالهدی و حجج الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری، ماندگاری، میرباقری، عبدالحمید واعظ شهیدی و دیگر اساتید حوزه علمیه، در قالب سخنرانیهای صبح و عصر به بیان معارف دینی خواهند پرداخت.
همچنین مرثیهسرایی و عزاداری مداحان علی کارگر، جواد حسینخانی، سیدمحمود صفاتی، علیرضا نجاتحسینی، مهدی نیکبخت و علیرضا نژادحسین، در برنامههای شبانه پیشبینی شده است.
سخنران مراسم روز اربعین، پنجشنبه ۲۳ مرداد، آیت الله علمالهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و سخنران شب از ساعت ۲۰ حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خواهند بود.
ویژه برنامههای بانوان
برنامههای ویژه بانوان نیز با عنوان «سایهسار رضوان» شامل زیارت عاشورا، قرائت زیارت وارث، دعاهای توسل و آل یاسین، حدیث کسا، سخنرانی، قرائت زیارت اربعین و مرثیهسرایی، شنبه تا پنجشنبه در رواق نجمه خاتون برگزار میشود.
در قالب ویژهبرنامه «حسین تو را میخواند» نیز بانوان در شب و روز اربعین، به یاد شهدای کربلا در آیینهای معنوی و فرهنگی در رواق نجمه خاتون، حضور ویژه خواهند یافت.
برنامههای قرآنی حرم مطهر رضوی
در بخش برنامههای قرآنی، کارگاههای تدبر و تفسیر قرآن کریم ویژه بانوان روزهای فرد ۸:۳۰ و عصر ۱۴:۴۵ در رواق امام خمینی (ره) برگزار میشود.
همچنین جلسه قرائت قرآن با حضور استاد سادات فاطمی همهروزه قبل از نماز مغرب و عشا در شبستان نجفآبادی برقرار است؛ علاوه بر آن، جلسات مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز، جلسه موقوفه گوهرشاد پس از نماز صبح، ترتیل سوره مبارکه فتح و تفسیر قرآن با حضور استاد رحیمپور ازغدی در روز پنجشنبه ۲۳ مرداد در دارالقرآن کریم از دیگر برنامههای شاخص این بخش است.
ویژهبرنامههای دارالقرآن خواهران در رواق حضرت زهرا (س) شامل محفل قرآنیامابیها (چهارشنبهها بعد از نماز ظهر و عصر)، محفل دختران رضوی (پنجشنبه بعد از نماز ظهر و عصر)، کارگاه حفظ قرآن (شنبه تا پنجشنبه در ساعات ۸ و ۱۶:۳۰)، کارگاه قرآنی کودک (همه روزه از ساعت ۹) و محفل قرآنی کودکان رضوی (پنجشنبهها دو ساعت قبل از نماز مغرب و عشا) برگزار میشود.
برنامههای کودک و نوجوان با محوریت انتقال مفاهیم دینی از طریق قصهگویی، نمایش، بازی و آموزش خلاقانه طراحی شده و ویژه گروه سنی ۵ تا ۹ سال برگزار میشود.
قرائت ادعیه و زیارت دسته جمعی
در بخش برنامههای مذهبی، آیینهایی همچون زیارت دستهجمعی حضرت رضا (ع) و امام رضا (ع) با عنوان «تجلی ارادت» (چهارشنبه ساعت ۸، صحن انقلاب) و «زیارت متعالی» (چهارشنبه ساعت ۱۰:۴۰ و پنجشنبه بعد از نماز مغرب و عشا در رواق دارالحجه)، قرائت ادعیههایی (همه روزه به غیر از جمعهها از ساعت ۱۷:۱۵، رواق امام خمینی)، اجتماع دلدادگان اربعین (پنجشنبه از ساعت ۱۶ در صحن پیامبر اعظم (ص))، جمعههای انتظار (جمعه از ساعت ۱۶:۴۵) و ویژهبرنامههای اربعین تا چهلم شهادت امام حسین (ع) (چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ و پنجشنبه ۹ صبح و ۱۹:۳۰ رواق امام خمینی (ره))پیشبینی شده است.
همچنین مراسم عزاداری دهه آخر ماه صفر با عنوان «حرم در ماتم» با حضور مداح اهلبیت، محمود کریمی، از دیگر برنامههای این ایام خواهد بود.
ویژه برنامههای مرکز تخصصی نماز
مرکز تخصصی نماز نیز برنامههایی همچون اقامه یک شبانهروز نماز قضا (همه روزه ۲۰ دقیقه پس از نماز عصر)، ویژهبرنامه «پناه» و «نماز استغاثه به امام زمان» (پنجشنبه پس از نماز مغرب و عشا)، برگزاری سه نوبت نماز جماعت همراه با نوافل، کارگاه تسریع قرائت نماز و مشاوره تخصصی، گفتمان نماز (شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۲:۴۵) و اقامه مجدد نماز صبح را در طول هفته در مسجد جامع گوهرشاد شبستان نهاوندی اجرا میکند.