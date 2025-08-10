به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در دیدار سرپرست دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان گفت: با گسترش بی‌رویه شعب دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد در برخی موارد، گروه‌های آموزشی حتی هیات علمی تخصصی ندارند و این امر موجب کاهش کیفیت علمی می‌شود.

امام جمعه زاهدان همچنین به ظرفیت‌های رو به رشد سیستان و بلوچستان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن، پتروشیمی و راه‌آهن اشاره و توصیه کرد: بهترین سرمایه‌گذاری برای آینده استان، تربیت نیروی متخصص بومی متناسب با نیاز‌های واقعی بازار کار است تا در این طرح‌ها از نیروی غیربومی استفاده نشود.

بنا به تاکید آیت‌الله محامی دانشگاه‌ها باید با رصد آینده توسعه سیستان و بلوچستان و بررسی حوزه‌هایی مانند تجارت، کشاورزی، صنایع و سایر بخش‌ها، رشته‌های تحصیلی متناسب را راه‌اندازی کنند تا در سال‌های آینده نیاز‌های استان را پاسخ دهند و این امر باید همراه با ارتقای کیفیت آموزش باشد.