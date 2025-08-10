به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فناوران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه پردازش متن و NLP (پردازش زبان طبیعی) فعالیت می‌کنند و محصول اصلی‌ آن‌ها یک مدل زبانی بزرگ (LLM) خاص‌منظوره برای زبان فارسی است که قرار است برای حوزه صنعت توسعه یابد. تمرکز شرکت بر ساخت سامانه‌های هوش مصنوعی است که متن فارسی را برای کاربردهای صنعتی پردازش و تحلیل کنند.

سید محمدباقر سجادی، مدیرعامل این شرکت‌ دانش‌بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه، گفت: تمرکز اصلی ما در حال حاضر بر حوزه پردازش متن و پردازش زبان طبیعی (NLP) است و تلاش می‌کنیم ابزارها و محصولات متناسب با زبان فارسی را توسعه دهیم.

وی افزود: از جمله مشتریان ما، سکوی ملی هوش مصنوعی است که قرار است یک مدل زبانی بزرگ (LLM) خاص‌منظوره در حوزه صنعت ارائه کند.

سجادی با تأکید بر اهمیت حمایت و سرمایه‌گذاری در این حوزه، اظهار کرد: هوش مصنوعی امروز بیش از هر زمان دیگری در نقطه اوج جذب سرمایه قرار دارد؛ این روند در سطح جهان نیز قابل مشاهده است. هرچند سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده هنوز کمتر از ظرفیت‌های بهره‌برداری است، اما همه کشورها این فناوری را به چشم یک قدرت راهبردی می‌بینند و سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حال انجام است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و انتظار می‌رود در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های جدی‌تری انجام شود.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه فناوری، از شرکت‌ها برای عرضه محصولات به بازار حمایت می‌کند. حمایت‌هایی که دکتر افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره داشت، شامل تأمین هزینه توسعه محصولاتی است که معاونت متعهد به پشتیبانی آن‌هاست. در سال‌های گذشته این حمایت‌ها بیشتر به شکل وام یا گرنت ارائه می‌شد که بسیار مؤثر بود.

وی ادامه داد: اکنون این حمایت‌ها به صورت کامل و ۱۰۰ درصدی ارائه می‌شود؛ به این معنا که معاونت علمی به عنوان خریدار اول، محصول را خریداری کرده و تمام هزینه‌ها را پوشش می‌دهد تا محصول به بلوغ کامل برسد و مسیر پیشرفت خود را پیدا کند.

سجادی درباره روند توسعه ابزار هوش مصنوعی این شرکت، ادامه داد: نسخه اولیه این ابزار در دی‌ ۱۴۰۰ به‌صورت اوپن‌سورس منتشر شد و در سال ۱۴۰۱ توجه و حمایت برخی نهادهای دولتی را جلب کرد. با پشتیبانی ستاد اقتصاد دیجیتال، پروژه در اوایل سال ۱۴۰۲ شتاب گرفت و نهایتاً در آبان‌ماه همان سال وارد فاز دوم توسعه شد.

وی با اشاره به قابلیت‌ها و اهداف این ابزار گفت: هدف اصلی ما از ابتدا توسعه پردازش زبان طبیعی برای زبان فارسی بوده است. زبان فارسی، زبانی با منابع محدود (Low-Resource) محسوب می‌شود که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تلاش کردیم یک ابزار یکپارچه در حوزه NLP فارسی ایجاد کنیم که در صنعت، دانشگاه و سایر بخش‌ها قابل استفاده باشد و خوشبختانه این هدف محقق شده است.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان افزود: راهبرد ما ایجاد یک جامعه فعال از مشارکت‌کنندگان در حوزه NLP فارسی است تا به صورت مستمر این ابزار را بهبود داده و نگهداری کنند. همچنین با توسعه ابزار هوش مصنوعی خود درخواست‌هایی برای همکاری از دانشگاه‌های روسیه و کانادا در زمینه پردازش زبان فارسی دریافت کرده‌ایم.