مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از راهاندازی دو سامانه پیشرفته کلرسنجی برخط در شهر مهران و پایانه مرزی شهید سلیمانی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف پایش لحظهای کیفیت آب و ارتقای سلامت زائران اربعین انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد محمدی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با تأکید بر اهمیت مدیریت عملیاتی مبتنی بر دادههای زنده گفت: این سامانهها با پایش مداوم کلر آزاد باقیمانده، امکان تنظیم هوشمند و همزمان سیستمهای گندزدایی را در شهر مهران فراهم کردهاند.
وی افزود: مدیریت دقیق غلظت کلر بر اساس آنالیز لحظهای دادهها، علاوه بر صرفهجویی در مصرف مواد گندزدا، موجب کاهش ریسکهای بهداشتی آب آشامیدنی در محدوده شهری و پایانه مرزی مهران شده است.
محمدی خاطرنشان کرد: این فناوری با رصد مستمر کیفیت آب در شبکه توزیع و مخازن ذخیره، نقش مؤثری در تضمین ایمنی آب شرب و تأمین سلامت زائران ایفا میکند.
مدیرعامل شرکت آبفای استان ایلام با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: این اقدام بیانگر پیشگامی علمی شرکت در بهینهسازی فرآیندهای مدیریت شبکه توزیع، تلفیق اقتصاد عملیاتی با الزامات بهداشتی و ارتقای تابآوری سیستم آبرسانی در ایام اربعین حسینی است.