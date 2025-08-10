به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از بخش‌های مختلف این مرکز و ظرفیت‌های صنعت بازی کشور بازدید و با مدیرعامل، معاون راهبردی، مشاور مدیرعامل در امور پژوهشی و معاون حمایت این مرکز دیدار و گفت‌و‌گو کرد و طی گزارش‌هایی در جریان رویکرد‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در حوزه برگزاری اردو‌های آموزش بازی‌سازی در استان‌های مختلف، آمار مصرف بازی‌های دیجیتال در کشور و همچنین برنامه‌های حمایتی از فعالان زیست‌بوم بازی‌های دیجیتال قرار گرفت.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگویی در حاشیه این بازدید، ضمن تأکید به تاثیرگذاری بازی‌های رایانه‌ای در انتقال مفاهیم به مخاطب، گفت: برای انتقال مباحث فرهنگی روش‌های مختلفی وجود دارد تا این مفاهیم به نسل آینده منتقل شود و یکی از موثرترین روش‌ها حوزه بازی‌های رایانه‌ای است؛ چرا که این رسانه جذابیت‌های خاص خود را دارد.

اخلاقی امیری با اشاره به اینکه بازی‌های رایانه‌ای زمانی برای مخاطب کودک و نوجوان بود، اما امروز حدود ۳۰ میلیون جمعیت کشور با میانگین سنی ۲۹ سال درگیر بازی هستند؛ تصریح کرد: این موضوع ظرفیت بزرگی است و از نظر من نه تنها تهدید که فرصت است. با توجه به ویژگی بازی‌های رایانه‌ای مبنی بر درگیر کردن مخاطب، ناخودآگاه پیام‌هایی در حین بازی منتقل می‌شود و امروز موثرترین پیام‌ها، پیام‌هایی است که غیرمستقیم منتقل می‌شوند و ناخودآگاه بر روح و روان مخاطب تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: بازی، به‌ویژه اگر براساس قصه و داستان شکل بگیرد، می‌تواند مفاهیم و ارزش‌های مدنظر بازی‌سازان را به مخاطب منتقل کند و از آنجایی که در بازی، پیام غیرمستقیم منتقل می‌شود، هیچ احساس تقابل نسبت به آن پیام در مخاطب شکل نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه به نظر من نقش بازی از سینما هم بیشتر و پررنگ‌تر است، تصریح کرد: این ظرفیت که ۳۰ میلیون از جمعیت کشور روزانه به طور متوسط ۸۳ دقیقه بازی می‌کنند، در سینما هم وجود ندارد. این موضوع نشان‌دهنده تاثیر بازی است و متاسفانه دشمن با باور این نقش، روی آن سرمایه‌گذاری و از این فرصت به خوبی استفاده می‌کند؛ اما متاسفانه در کشور ما خیلی‌ها این موضوع را باور نکردند یا اگر هم باور کردند حداقل در حوزه عملیاتی، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است و حاضر نیستیم بودجه لازم را برای این حوزه اختصاص دهیم.

نماینده مردم مشهد در مجلس دوازدهم ادامه با بیان اینکه با توجه به توانمندی‌های جوان ایرانی در حوزه بازی‌سازی و از سوی دیگر دسترسی به محتوای مناسب در حوزه تاریخ اسلام، تاریخ ایران و دوران پس از انقلاب اسلامی، می‌توان بازی‌های جذاب در کشور ساخت؛ اضافه کرد: خوشبختانه فناوری آن هم در کشور وجود دارد و تنها باید باور جایگاه بازی در کشور و تأثیرات آن در انتقال ارزش‌ها تقویت شود. امروز ما ده‌ها میلیارد بابت آسیب‌های اجتماعی هزینه می‌کنیم. اگر بخشی از آن را در حوزه بازی‌های رایانه‌ای بگذاریم، نتایج آن را خیلی زود در سطح جامعه خواهیم دید.

اخلاقی در بیان اینکه در کمیسیون فرهنگی مجلس چه راهکاری می‌توان جهت ارتقای صنعت بازی در کشور ارائه داد، گفت: برنامه توسعه هفتم مجلس شورای اسلامی به مصادیق هنر از جمله موضوع بازی‌های رایانه‌ای در کنار انیمیشن و فیلم نگاه مثبتی داشته و احکام آنها در برنامه توسعه دیده شده است. امروز اعضای کمیسیون فرهنگی ضرورت توجه به بازی‌های رایانه‌ای را پذیرفته‌اند و این آمادگی وجود دارد که متناسب با احکام برنامه توسعه هفتم، بودجه سالیانه را متناسب با نیاز‌های موجود در حوزه بازی ببینیم. البته ارتباط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با کمیسیون فرهنگی ضعیف بوده و نیاز به تقویت و تعامل بیشتر وجود دارد.

وی با اشاره به مواردی که در گفت‌و‌گو با مدیرعامل و معاونان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مطرح شد که کمیسیون فرهنگی می‌تواند در حوزه قانون‌گذاری یا آئین‌نامه‌های دولت به تحقق آن کمک کند؛ اضافه کرد: امروز کمیسیون فرهنگی مجلس رویکرد مثبتی به حوزه بازی‌های رایانه‌ای دارد و ضرورت آن احساس شده است. فقط باید ببینیم از چه طریق می‌توان مشکلات و موانع موجود بر سر راه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، به‌عنوان متولی مدیریت حوزه بازی در کشور را برطرف کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه موضوع بازی هزینه‌بر است و بودجه‌های دولتی هم کفاف آن را نمی‌دهد؛ گفت: در این دیدار پیشنهاداتی مطرح شد تا تامین هزینه مورد نیاز، از طریق بخش‌های غیردولتی انجام شود. ما در کشور مشکل بودجه نداریم، بلکه هدایت آن در راستای اولویت‌های فرهنگی کشور مهم است. بازی‌های رایانه‌ای، چون پیام را غیرمستقیم به مخاطب ارائه می‌کند، مهمترین ابزاری است که می‌تواند ارزش‌های ملی، انقلاب اسلامی و ارزش‌هایی که لازم است به نسل نوجوان و جوان منتقل شود را منتقل کند.

اخلاقی همچنین با اشاره به برگزاری دو پویش «همه‌بازی» و «ایران برنده بازی» توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، تصریح کرد: رویکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راه‌اندازی پویش‌هایی با توجه به جنگ ۱۲ روز تحمیلی جای تقدیر و تشکر دارد. البته بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در برگزاری چنین پویش‌هایی صرفاً نگاه به داخل نداشته باشد و می‌تواند نگاهی به کشور‌های حوزه مقاومت مثل عراق، لبنان و یمن نیز داشته باشد. ما موضوعات محتوایی غنی زیادی در کشور داریم که می‌تواند برای ساخت بازی مورد استفاده قرار گیرد، اما لازم است نوآوری در حوزه محتوا شکل بگیرد.