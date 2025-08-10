جابجایی حدود ۶ هزار زائر اربعین حسینی با ناوگان حملونقل لرستان
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان گفت: از ابتدای اجرای طرح اربعین حسینی امسال تاکنون، پنج هزار و ۸۵۹ زائر عتبات عالیات با ناوگان حملونقل عمومی این استان جابجا شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان گفت: با برنامهریزی انجامشده و اجرای دستورالعملهای ابلاغی، همچنین تلاش شبانهروزی کارکنان و فعالان بخش حملونقل عمومی مسافر استان، از چهارم تا هفدهم مرداد امسال پنج هزار و ۸۵۹ زائر از طریق ۲۸۹ سفر ناوگان حملونقل عمومی جابجا شدند.
عارف امرایی افزود: از این تعداد، سه هزار و ۶۸۹ نفر با ۱۲۵ دستگاه اتوبوس، ۲ هزار و ۱۵۹ نفر با ۱۶۰ دستگاه مینیبوس و ۲۰ نفر نیز با چهار دستگاه سواری کرایه به مرز مهران اعزام شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان تصریح کرد: زائران میتوانند برای مسیریابی، دریافت اطلاعات مسیرهای منتهی به مرزها، آگاهی از اماکن بینراهی و ثبت شکایات یا پیشنهادات با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای کشور تماس بگیرند.
طرح اربعین حسینی امسال از چهارم مرداد آغاز شده است و تا بیستوششم شهریور ادامه خواهد داشت.