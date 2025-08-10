مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از برداشت حدود ۱۲ هزار تن شالی از شالیزارهای این شهرستان تاکنون خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اعلام آغاز فصل برداشت برنج در مازندران و برنامهریزی دقیق در ساری، از برداشت حدود ۱۲ هزار تن شالی از شالیزارهای این شهرستان
تاکنون خبر داد. این میزان برداشت، نشان از پویایی کشاورزی و حرکت به سمت استفاده از روشهای نوین و پایدار در تولید برنج دارد.
سید اسماعیل علوی افزود: ۱۸۴۴۵ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان با ارقام بومی و محلی و ۷۵۰ هکتار با ارقام پرمحصول به مرحله خوشهدهی رسید.
از سوی دیگر، تاکنون ۲۶۳۵ هکتار از این اراضی با استفاده از کمباینهای زنجیری برداشت شدهاند. این نوع کمباینها با توانایی کار در اراضی مرطوب و شالیزارها، نقش مهمی در
تسریع عملیات برداشت و کاهش ضایعات دارند.
وی یکی از محورهای برجسته را، استفاده از ظرفیت کشت دوم و روشهای افزایش بهرهوری در اراضی شالیزاری دانست. به گفته علوی، امسال ۸۳ هکتار از زمینهای شالیزاری
ساری به کشت مجدد اختصاص یافته و ۲۸ هکتار نیز با روش راتون یا همان برنج دونوج مدیریت شدهاند. روش راتون، که در آن پس از برداشت اولیه، ساقههای باقیمانده
دوباره جوانه میزنند، روشی اقتصادی و سازگار با محیط زیست برای تولید بیشتر در فصل گرم محسوب میشود.
ترکیب این دو روش باعث میشود تولید در واحد سطح افزایش یابد، بدون آنکه نیاز به مصرف مجدد گسترده نهادهها یا آبیاری سنگین باشد؛ موضوعی که در شرایط کمآبی سالهای اخیر بسیار اهمیت دارد.
علوی افزود: شهرستان ساری با داشتن ۲۵ هزار و ۳۲۲ هکتار اراضی شالیزاری، رتبه سوم استان مازندران را از نظر سطح زیر کشت برنج به خود اختصاص داده است. این جایگاه
بهخوبی نشان میدهد که ساری نهتنها از نظر جغرافیایی، بلکه از نظر توانمندی کشاورزی نیز یکی از قطبهای مهم تولید برنج در کشور است.
این مسوول اذعان کرد: توسعه زیرساختهای آبیاری، آموزش بهرهبرداران، و تجهیز بیشتر کشاورزان به ماشینآلات نوین، از جمله برنامههای پیشرو برای تقویت بیشتر تولید در
این منطقه عنوان شدهاند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود و اقدامات انجام شده، کشاورزی در شهرستان ساری نهتنها همچنان زنده و پویا است، بلکه بهسمت استفاده هوشمندانه از منابع و
روشهای نوین در حرکت است.
علوی گفت: پایداری تولید، توجه به کشت دوم و افزایش ضریب مکانیزاسیون، عواملی هستند که میتوانند در آینده نزدیک، موقعیت ساری را به جایگاهی بالاتر در تولید برنج
استان ارتقا دهند؛ هدفی که با برنامهریزی دقیق، آموزش مستمر و حمایت نهادهای مرتبط، دستیافتنی خواهد بود