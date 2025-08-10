پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران برنامه تعمیرات اساسی را جزو خطوط قرمز این شرکت دانست و گفت: تعمیرات اساسی در پالایشگاهها و شبکه انتقال گاز بدون هیچ تأخیری و مطابق برنامه در حال انجام شدن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید توکلی در تشریح اجرای عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاههای گازی کشور اظهار کرد: خوشبختانه امسال اجرای منظم تعمیرات اساسی از مهمترین مباحث مورد تأکید و توجه همکاران در شرکت ملی گاز ایران بود.
وی با اشاره به تجربه تلخ سال گذشته و تعویق بخشی از تعمیرات اساسی، آغاز تعمیرات اساسی ۱۴۰۴ از اسفند ۱۴۰۳ را اقدامی مناسب دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه حجم عملیات تعمیرات اساسی امسال به نسبت زیاد بود، آرایشی گرفته شد تا از زمان استفاده حداکثری شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه امسال با وجود همه محدودیتها ازجمله منابع و تأمین قطعات، تا این لحظه تمام تعمیرات طبق برنامه انجام شده و کوچکترین تأخیری در پالایشگاهها و شبکه انتقال گاز نداشتیم، ادامه داد: همه برنامههای تعمیرات اساسی بر اساس برنامه نهاییشده دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران انجام میشود و هماکنون نیز تعمیرات اساسی چهار پالایشگاه در حال انجام است.
توکلی درباره اجرای عملیات تعمیرات اساسی در جنگ ۱۲ روزه اخیر تصریح کرد: حتی در جنگ ۱۲ روزه نیز بهدلیل وضعیت قرمز، تعداد نفرات حاضر در سایتها بر اساس شیوه نامه کاهش مییافت، اما برنامه تعمیرات اساسی جزو خطوط قرمز شرکت ملی گاز ایران بود و به هیچوجه به تعویق نیفتاد.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر زمان تعمیرات اساسی در سال ۱۴۰۴ گفت: همپوشانی تعمیرات و کاهش مدت زمان اجرای آن سبب شد خطوط تحتتأثیر قرار نگیرند. در بعضی موارد همکارانم بهویژه در شرکت انتقال گاز ایران این خطر را پذیرفتند و با روشهای بدون قطع گاز تعمیرات را انجام دادند.