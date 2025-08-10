به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی امروز درمانگاه تخصصی درمان زخم بیماران دیابتی با فناوری پلاسما تراپی افتتاح شد.

درمانگاه تخصصی زخم دیابتی مبتنی بر فناوری پلاسما در بیمارستان رسول اکرم امروز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی افتتاح شد و همزمان ۴ کلینیک تخصصی دیگر با این محوریت به صورت رسمی در تهران و سبزواز کار خود را آغاز می کند

این مراکز با فناوری پیشرفته متخصصان هسته‌ای و دانش پزشکی فعالیت خواهند کرد.