به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در ششمین روز از پخش مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا، امروز سه دیدار را به صورت زنده پخش می‌کند.

برنامه «مثبت ورزش»، در ادامه پخش مسابقات بسکتبال جام ملت‌های های آسیا۲۰۲۵، امروز یکشنبه ۱۹ مرداد از ساعت ۱۱:۳۰ دیدار قطر و استرالیا را با گزارشگری وحید ابوالحسنی و در ساعت ۱۴:۳۰ دیدار تیم‌های گوام و ژاپن را با گزارشگری سعید مارکولایی پخش می‌کند. همچنین این برنامه در ساعت ۲۱:۳۰ سومین دیدار تیم ملی ایران مقابل سوریه بعد از برد برابر گوام و ژاپن را با گزارشگری شهریار افشار‌ها پخش می‌کند. علاقمندان به ورزش بسکتبال می‌توانند این مسابقات را به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش تماشا کنند

سی و یکمین دوره مسابقات بسکتبال کاپ آسیا ۲۰۲۵ از ۱۴ مرداد در عربستان آغاز شده است. مرحله گروهی این مسابقات با حضور ۱۶ تیم در چهار گروه برگزار می‌شود. در پایان مرحله گروهی صدرنشین هر گروه مستقیماً به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود می‌کند. تیم‌های دوم و سوم هر گروه باید برای رسیدن به یک‌چهارم نهایی مسابقه دهند و تیم چهارم هر گروه حذف خواهد شد.