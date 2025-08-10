با هدف تسهیل واردات، کاهش رسوب کالا در گمرکات و تأمین سریع‌تر نیاز بازار، تعداد اقلام مشمول ترخیص ۹۰ درصدی به ۴۴۴۷ قلم رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آخرین به‌روز‌رسانی فهرست کالا‌های مشمول ترخیص درصدی، تا تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، در مجموع ۴۴۷۳ قلم کالا مشمول ترخیص ۹۰ درصدی از گمرکات کشور شده‌اند.

ترخیص درصدی به عنوان یکی از سیاست‌های تسهیل‌کننده در فرایند ورود کالا به کشور، به صاحبان کالا اجازه می‌دهد پیش از تکمیل کامل تشریفات گمرکی و پرداخت تمام حقوق ورودی، بخش عمده‌ای از محموله خود ( تا سقف تعیین‌شده ) را ترخیص کنند. این اقدام با هدف کاهش رسوب کالا در بنادر و انبار‌های گمرکی، تأمین سریع‌تر نیاز بازار و جلوگیری از کمبود اقلام ضروری در دستور کار قرار گرفته است.

گمرک ایران طی ماه‌های اخیر چندین‌بار فهرست کالا‌های مشمول این طرح را به‌روزرسانی کرده و اقلامی از حوزه‌های مختلف شامل مواد اولیه تولید، کالا‌های اساسی و برخی تجهیزات صنعتی را در آن گنجانده است. افزایش تعداد اقلام از ابتدای سال تاکنون نشان‌دهنده تمرکز سیاست‌گذاران بر روان‌سازی جریان واردات و کاهش هزینه‌های انبارداری برای فعالان اقتصادی است.

کارشناسان معتقدند که تداوم و توسعه این سیاست، در کنار اصلاح فرآیند‌های تخصیص ارز و هماهنگی بیشتر میان گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت، می‌تواند به کاهش زمان ترخیص و بهبود شاخص‌های تجارت خارجی کشور کمک کند.