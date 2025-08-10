به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ این رقابت‌ها به همت انجمن بک‌گمون کشور و با حمایت فدراسیون انجمن‌های ورزشی برگزار شد و گامی مؤثر در جهت توسعه و نهادینه‌سازی این ورزش فکری و استراتژیک در میان بانوان به‌شمار می‌رود.

در این دوره، ۱۲۴ ورزشکار بانوی فعال از ۱۵ استان کشور حضور یافتند و در فضایی حرفه‌ای، رقابتی سالم و پویا را تجربه کردند. مسابقات در چندین مرحله برگزار شد و شرکت‌کنندگان برای دستیابی به عناوین برتر، توانمندی‌های خود را در سطحی بالا به نمایش گذاشتند.

در جریان برگزاری این رقابت‌ها ناطق نوری، رییس فدراسیون انجمن‌های ورزشی، به همراه طالبی نایب‌رئیس بانوان، و حیدری، دبیرکل فدراسیون، با حضور در محل مسابقات از روند برگزاری بازدید کردند.

ناطق نوری ضمن تأکید بر ضرورت حضور حداکثری استان‌ها در چنین رویدادهایی، رضایت خود را از عملکرد انجمن بک‌گمون کشور به ریاست صادقی‌بینا ابراز داشت.

در پایان، نفرات برتر این رقابت‌ها معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند:

نفر اول: پریسا کوثری (استان گیلان)

نفر دوم: شیما غیاثی (استان فارس)

نفر سوم: نگین جهانبازی (استان خوزستان)