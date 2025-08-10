به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در یکهزارو ششصدو هشتادو هشتمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی، حسن ناصری نژاد ۶۶ ساله که از بیمارستان واسعی سبزوار به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی تاکید کرد: قسمتی از پوست زنده یاد ناصری نژاد برای پیوند به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.