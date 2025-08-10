به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر حسن امیری امروز در مراسم افتتاح کلینیک تخصصی درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسما در بیمارستان رسول اکرم گفت: این مجموعه مجهز به اورژانس هسته‌ای و پت اسکن پیشرفته است که توانسته نقش مهمی در تسریع روند درمانی بیماران داشته باشد .

وی افزود: درمان بخش مظلومی در حوزه سلامت است، زیرا از نظر منابع بخش درمان مغفول مانده است.

رئیس مجتمع بیمارستانی رسول اکرم با اشاره به اینکه نیرو‌های درمانی در جنگ ۱۲ روزه حضوری فعال داشتند و اصلا دچار غافلگیری نشدند ، افزود: بیش از ۶۷ مراجعه کننده در ساعات اولیه حملات رژیم صهیونیستی در اورژانس بیمارستان رسول تحت درمان قرار گرفتند.

وی ادامه داد: راه اندازی بخش پلاسمای سرد می‌تواند علاوه بر روند درمان به ایجاد یک مرکز تحقیقات مرز دانشی در پزشکی هسته‌ای منجر شود.

رییس مجتمع بیمارستانی رسول اکرم گفت: پزشکی هسته‌ای همواره در راستای کاهش آلام بیماران گام برداشته و همکارانی سازمان انرژی اتمی با بیمارستان رسول در سال‌های اخیر توسعه داشته است.