به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مسئولان استانی از واحد خبر صدا و سیمای استان بازدید و روز خبر را به فعالان این عرصه تبریک گفتند.

نائب رئیس مجلس از خبرنگاران به عنوان صدای حقیقت یاد کرد و گفت:ما خبرنگاران را وجدان بیدار و چشم بینای جامعه در دفاع ازحق و حقیقت میبینیم.

نیکزاد با اشاره به عملکرد قابل تحسین صداوسیما و در راس ان خبرنگاران در جنگ 12 روزه افزود: صداوسیما با اقدامی شجاعانه اخبار را سریعا منتشر می کرد که باعث شد توجه واعتماد مردم را جلب کند.

بطوری که مردم برای شنیدن خبر دست اول و حقیقی به رسانه ملی مراجعه می کردند.

وی همچنین رفع مشکلات معیشتی و سایر دغدغه خبرنگاران را از اولویت های مهم دولت عنوان کرد و گفت: در مصوبات و حدالمقدور آنچه که بتوانیم برای بودجه صداوسیما کار کنیم قطعا کم نخواهیم گذاشت. همچنان که تاکنون نیز کم نگذاشته ایم.